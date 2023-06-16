«Ростов» арендовал у «Зенита» полузащитника Столбова

«Зенит» и «Ростов» достигли договоренности о переходе на правах аренды с правом выкупа полузащитника Кирилла Столбова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

19-летний воспитанник «Газпром» — Академии в РПЛ дебютировал в мае 2022 года. Полузащитник сыграл за «Зенит» в матче 30-го тура против «Пари НН».

В сезоне-2022/23 Молодежной футбольной лиги Столбов провел за сине-бело-голубых 8 матчей, где забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Также в прошедшем сезоне он сыграл 7 матчей за «Енисей» в первой лиге и забил 2 гола. Кроме того, Кирилл принял участие в матче Кубка России.