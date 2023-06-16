«Ростов» объявил о продлении контракта с Ланговичем

Защитник «Ростова» Андрей Лангович подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба ростовчан.

Новое соглашение 20-летнего защитника с командой рассчитано до 2028 года.

В прошедшем сезоне воспитанник «Ростова» провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

В сентябре прошлого года Лангович дебютировал за молодежную сборную России.