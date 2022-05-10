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Солдатенко: «Дюпин играет ногами лучше, чем другие 15 вратарей РПЛ»

Голкипер «Алании» назвал Дюпина вратарем, который лучше всех играет ногами в РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Дюпин.
Фото РФС

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал о том, почему в России вратари не пытаются играть ногами и не вовлечены в розыгрыш мяча так, как в Европе.

— Почему у нас этот пробел с игрой ногами у вратарей? Кажется, что в последние лет 10 в европейском футболе возросла роль вратарей, которые умеют начинать атаки, активно вовлечены в это, а мы этот момент упустили.

— Думаю, вратари боятся. И это самое главное. И боятся не того, что плохо играют ногами или не умеют, а что их посадят на лавку. Ему лучше сыграть проще, ноль сзади, чем что-то выдумывать, как я это иногда делаю.

Но я выдумываю, потому что от меня этого просит тренер. В этом разница. Если бы Спартак Артурович не просил бы меня так играть, я бы так не играл. Обо мне сейчас говорят, что я вратарь-авантюрист, хотя если бы был другой тренер и я бы был в другой команде, от меня бы этого не требовали, я бы так и не играл. Люди не поймут, что я — не авантюрист, от меня этого требуют.

Перейду я условно в «Зенит», и мне там скажут, чтобы я не выходил из ворот далеко, то я и буду играть так, как от меня требуют. Вот и вся разница.

— Кто в РПЛ умеет играть ногами?

— Дюпин играет в РПЛ ногами лучше, чем другие 15 вратарей лиги. Но не в России.

— А кто — лучший?

— Ты с ним разговариваешь! А кто же еще?

— Ты рассказывал, что делаешь под 50 передач за игру. А какие средние цифры у вратарей в РПЛ?

— Как-то смотрел интервью Виталия Витальевича Кафанова, и он говорил, что Песьяков в какой-то игре сделал около 40 передач и установил рекорд. А я... Ну посмотрите, пожалуйста, на пацана, который в среднем по 50 пасов в матче делает. Что вы делаете со мной?! (Смеется.)

Полное интервью Ростислава Солдатенко «СЭ» читайте здесь

Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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