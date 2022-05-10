Солдатенко: «Дюпин играет ногами лучше, чем другие 15 вратарей РПЛ»
Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал о том, почему в России вратари не пытаются играть ногами и не вовлечены в розыгрыш мяча так, как в Европе.
— Почему у нас этот пробел с игрой ногами у вратарей? Кажется, что в последние лет 10 в европейском футболе возросла роль вратарей, которые умеют начинать атаки, активно вовлечены в это, а мы этот момент упустили.
— Думаю, вратари боятся. И это самое главное. И боятся не того, что плохо играют ногами или не умеют, а что их посадят на лавку. Ему лучше сыграть проще, ноль сзади, чем что-то выдумывать, как я это иногда делаю.
Но я выдумываю, потому что от меня этого просит тренер. В этом разница. Если бы Спартак Артурович не просил бы меня так играть, я бы так не играл. Обо мне сейчас говорят, что я вратарь-авантюрист, хотя если бы был другой тренер и я бы был в другой команде, от меня бы этого не требовали, я бы так и не играл. Люди не поймут, что я — не авантюрист, от меня этого требуют.
Перейду я условно в «Зенит», и мне там скажут, чтобы я не выходил из ворот далеко, то я и буду играть так, как от меня требуют. Вот и вся разница.
— Кто в РПЛ умеет играть ногами?
— Дюпин играет в РПЛ ногами лучше, чем другие 15 вратарей лиги. Но не в России.
— А кто — лучший?
— Ты с ним разговариваешь! А кто же еще?
— Ты рассказывал, что делаешь под 50 передач за игру. А какие средние цифры у вратарей в РПЛ?
— Как-то смотрел интервью Виталия Витальевича Кафанова, и он говорил, что Песьяков в какой-то игре сделал около 40 передач и установил рекорд. А я... Ну посмотрите, пожалуйста, на пацана, который в среднем по 50 пасов в матче делает. Что вы делаете со мной?! (Смеется.)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0