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Лещенко объяснил, почему стал болеть за «Динамо», а не за «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Лев Лещенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал, почему стал болельщиком «Динамо».

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

- Вы выросли в Сокольниках, но стали болельщиком не «Спартака», а «Динамо». Правда ли, что такой выбор произошел из-за отца, служившего в органах?

— Совершенно верно, но не только поэтому. Сокольники — моя альма-матер, я там родился. Но потом мы переехали на Войковскую, в дом 8/2. Так как папа работал в органах госбезопасности, а «Динамо» тогда было ведомственной командой, нашими соседями стали удивительные хоккейные люди из «Динамо» — Аркадий Иванович Чернышев, дядя Валя Кузин, первый олимпийский чемпион Кортина-д'Ампеццо. И футбольные тоже!

В одной коммунальной квартире с Кузиным жили Алекпер Мамедов, Алик, знаменитый нападающий «Динамо» и бакинского «Нефтяника», а также игрок баскетбольной сборной СССР Витя Власов. К ним регулярно наведывались еще двое динамовцев — форвард Юра Кузнецов и защитник Евгений Байков. Мамедов даже одно время ухаживал за моей девушкой — она тогда училась в десятом классе, а я — в девятом. Мне потом ребята доложили, что Мамед с моей Галей гуляет. Он был старше и знаменитее на тот момент — против лома нет приема. Слава Богу, у них ничего не получилось, а меня она дождалась из армии.

Лев Лещенко. «Если «Динамо» возьмет трофей — отращу усы!» Интервью Льва Лещенко — о Яшине, Высоцком, Шварце, Федуне и Зареме

После переезда на Войковскую я первым делом ломанулся на стадион «Динамо». Все двери тогда были открыты — на волейбольную площадку, баскетбольную, два футбольных поля. Поскольку немножко стучал баскетбольным мячом, записался в баскетбольную секцию «Динамо». Меня посмотрел знаменитый баскетбольный тренер Александр Зинин — потом еще был организован турнир его имени. Меня записали туда, дали клубный билет — красивая такая была книжечка. Выдали белую майку, синие трусы и кеды — такая была гордость для мальчишки в четвертом классе носить эту форму!

А самое главное — все это давало нам право ходить на Восточную трибуну стадиона «Динамо», поэтому я и посещал практически все матчи тогдашнего первенства СССР по футболу, хорошо знал многих игроков. Даже сказал бы, что прошлое знаю лучше нашего настоящего — тогда удавалось следить за всеми соперниками, а сейчас наблюдаю только за динамовцами. Ребят знаю, но близко с ними не общаюсь. А раньше мы ездили на базу в Новогорск, дружили и приятельствовали с футболистами, хоккеистами.

Игорь Численко, Валерий Короленков могли прийти к нам на волейбольную площадку и спокойно начинали танцевать с нашими девочками. На площадке было две лампочки, мы подключали к ним старый магнитофон «Яуза» и слушали рок-н-ролл. Это был конец 50-х годов, расцвет нашего футбола и ренессанс нашего послевоенного Отечества. Пришел Хрущев, началась оттепель, появились «шестидесятники»...

Полностью интервью со Львом Лещенко читайте на сайте «СЭ»

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лев Лещенко
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
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 - : -
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 - : -
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