Лещенко объяснил, почему стал болеть за «Динамо», а не за «Спартак»
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал, почему стал болельщиком «Динамо».
- Вы выросли в Сокольниках, но стали болельщиком не «Спартака», а «Динамо». Правда ли, что такой выбор произошел из-за отца, служившего в органах?
— Совершенно верно, но не только поэтому. Сокольники — моя альма-матер, я там родился. Но потом мы переехали на Войковскую, в дом 8/2. Так как папа работал в органах госбезопасности, а «Динамо» тогда было ведомственной командой, нашими соседями стали удивительные хоккейные люди из «Динамо» — Аркадий Иванович Чернышев, дядя Валя Кузин, первый олимпийский чемпион Кортина-д'Ампеццо. И футбольные тоже!
В одной коммунальной квартире с Кузиным жили Алекпер Мамедов, Алик, знаменитый нападающий «Динамо» и бакинского «Нефтяника», а также игрок баскетбольной сборной СССР Витя Власов. К ним регулярно наведывались еще двое динамовцев — форвард Юра Кузнецов и защитник Евгений Байков. Мамедов даже одно время ухаживал за моей девушкой — она тогда училась в десятом классе, а я — в девятом. Мне потом ребята доложили, что Мамед с моей Галей гуляет. Он был старше и знаменитее на тот момент — против лома нет приема. Слава Богу, у них ничего не получилось, а меня она дождалась из армии.
После переезда на Войковскую я первым делом ломанулся на стадион «Динамо». Все двери тогда были открыты — на волейбольную площадку, баскетбольную, два футбольных поля. Поскольку немножко стучал баскетбольным мячом, записался в баскетбольную секцию «Динамо». Меня посмотрел знаменитый баскетбольный тренер Александр Зинин — потом еще был организован турнир его имени. Меня записали туда, дали клубный билет — красивая такая была книжечка. Выдали белую майку, синие трусы и кеды — такая была гордость для мальчишки в четвертом классе носить эту форму!
А самое главное — все это давало нам право ходить на Восточную трибуну стадиона «Динамо», поэтому я и посещал практически все матчи тогдашнего первенства СССР по футболу, хорошо знал многих игроков. Даже сказал бы, что прошлое знаю лучше нашего настоящего — тогда удавалось следить за всеми соперниками, а сейчас наблюдаю только за динамовцами. Ребят знаю, но близко с ними не общаюсь. А раньше мы ездили на базу в Новогорск, дружили и приятельствовали с футболистами, хоккеистами.
Игорь Численко, Валерий Короленков могли прийти к нам на волейбольную площадку и спокойно начинали танцевать с нашими девочками. На площадке было две лампочки, мы подключали к ним старый магнитофон «Яуза» и слушали рок-н-ролл. Это был конец 50-х годов, расцвет нашего футбола и ренессанс нашего послевоенного Отечества. Пришел Хрущев, началась оттепель, появились «шестидесятники»...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0