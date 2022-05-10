Лев Лещенко рассказал, как забил пенальти Льву Яшину
Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал о случае, когда забил пенальти легендарному вратарю Льву Яшину.
— С другом Иваном Едешко в баскетбол играли?
— Много раз мячик в кольцо вместе кидали, но друг против друга ни разу полноценно не играли. Когда был помоложе, приходя на баскетбол, любил побросать штрафные. Нравилось мне и бить пенальти, однажды даже довелось пробить в ворота Льва Ивановича.
— И как?
— Забил! Я тогда пришел на тренировку футбольного «Динамо» после своей баскетбольной тренировки. Дело было летом, я — в шестом классе. Мяч выкатился за ленточку, я сделал пас Володе Савдунину, он вернул мяч мне. Потом он побежал ближе к воротам, наши ребята это видели и долго еще вспоминали — ничего себе, Лева с Савдуниным играл!
Я поздоровался с Яшиным: «Лев Иванович, здравствуйте, вы меня наверняка не помните, вы у моей соседки тети Лены в карты играете. Я только что пришел с баскетбольной тренировки, могу я вам пенальти пробить?» Яшин согласился, я разбежался и забил.
А в Куйбышеве я как-то раз бил пенальти Ловчеву, можете у него спросить. У меня был концерт на стадионе, а Женя там тренировал. Я не могу пройти мимо, если вижу мяч — или ударю, или брошу в кольцо. Захотел пробить ему пенальти, он начал отказываться — не вратарь же. Потом согласился: «Если из десяти хотя бы два забьешь, будешь молодцом!». Первый мяч уложил в девятку, второй — в шестерку, потом снова пробил в девять. Больше у него вопросов не было.
Спортивный я был мальчишка. Со мной в классе учился чемпион по гимнастике среди юношей Володя Васильев, а другой Вова играл за юношеское ватерпольное «Динамо». А в бассейн тогда нельзя было просто так попасть, и я его попросил, чтобы провел меня поплавать. Их тренировал Рыжаков, игрок сборной в свое время, в воротах играл. Вова его попросил, чтобы во время их разминки я немного поплавал в другой стороне.
Я плыл и брассом, и кролем, и на спине. В один момент чувствую на себе взгляд Рыжакова, ему понравилось мое плавание — на второй разряд, мол, точно потянешь. И я стал играть на воротах, помогала прыгучесть из баскетбола и ручного мяча. Рыжаков разделся, прыгнул в бассейн и начал указывать мне на ошибки — ты неправильно стоишь, торс надо выше поднимать, а не просто выпрыгивать на руках. Я сейчас встану на ворота, а ты мне побросай, покажу, как надо мячи отбивать.
Беру ватерпольный мяч, выпрыгиваю, немного в воздухе зависаю. Он выходит чуть вперед, и я его по дуге перекидываю, так часто приходилось делать в ручном мяче. Потом показал влево, а бросил в правый угол — четыре «банки» подряд ему положил. Потом он взял мяч, а я наоборот встал в ворота. Рыжаков со всего размаха попал мне в то самое место, и я сразу все понял. Пару раз потом еще приходил с ребятами в бассейн. Вот такие спортивные зарисовки из детства.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0