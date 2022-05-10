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Лев Лещенко рассказал, как забил пенальти Льву Яшину

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Лев Лещенко.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал о случае, когда забил пенальти легендарному вратарю Льву Яшину.

Лев Лещенко. «Если «Динамо» возьмет трофей — отращу усы!» Интервью Льва Лещенко — о Яшине, Высоцком, Шварце, Федуне и Зареме

— С другом Иваном Едешко в баскетбол играли?

— Много раз мячик в кольцо вместе кидали, но друг против друга ни разу полноценно не играли. Когда был помоложе, приходя на баскетбол, любил побросать штрафные. Нравилось мне и бить пенальти, однажды даже довелось пробить в ворота Льва Ивановича.

— И как?

— Забил! Я тогда пришел на тренировку футбольного «Динамо» после своей баскетбольной тренировки. Дело было летом, я — в шестом классе. Мяч выкатился за ленточку, я сделал пас Володе Савдунину, он вернул мяч мне. Потом он побежал ближе к воротам, наши ребята это видели и долго еще вспоминали — ничего себе, Лева с Савдуниным играл!

Я поздоровался с Яшиным: «Лев Иванович, здравствуйте, вы меня наверняка не помните, вы у моей соседки тети Лены в карты играете. Я только что пришел с баскетбольной тренировки, могу я вам пенальти пробить?» Яшин согласился, я разбежался и забил.

А в Куйбышеве я как-то раз бил пенальти Ловчеву, можете у него спросить. У меня был концерт на стадионе, а Женя там тренировал. Я не могу пройти мимо, если вижу мяч — или ударю, или брошу в кольцо. Захотел пробить ему пенальти, он начал отказываться — не вратарь же. Потом согласился: «Если из десяти хотя бы два забьешь, будешь молодцом!». Первый мяч уложил в девятку, второй — в шестерку, потом снова пробил в девять. Больше у него вопросов не было.

Спортивный я был мальчишка. Со мной в классе учился чемпион по гимнастике среди юношей Володя Васильев, а другой Вова играл за юношеское ватерпольное «Динамо». А в бассейн тогда нельзя было просто так попасть, и я его попросил, чтобы провел меня поплавать. Их тренировал Рыжаков, игрок сборной в свое время, в воротах играл. Вова его попросил, чтобы во время их разминки я немного поплавал в другой стороне.

Я плыл и брассом, и кролем, и на спине. В один момент чувствую на себе взгляд Рыжакова, ему понравилось мое плавание — на второй разряд, мол, точно потянешь. И я стал играть на воротах, помогала прыгучесть из баскетбола и ручного мяча. Рыжаков разделся, прыгнул в бассейн и начал указывать мне на ошибки — ты неправильно стоишь, торс надо выше поднимать, а не просто выпрыгивать на руках. Я сейчас встану на ворота, а ты мне побросай, покажу, как надо мячи отбивать.

Беру ватерпольный мяч, выпрыгиваю, немного в воздухе зависаю. Он выходит чуть вперед, и я его по дуге перекидываю, так часто приходилось делать в ручном мяче. Потом показал влево, а бросил в правый угол — четыре «банки» подряд ему положил. Потом он взял мяч, а я наоборот встал в ворота. Рыжаков со всего размаха попал мне в то самое место, и я сразу все понял. Пару раз потом еще приходил с ребятами в бассейн. Вот такие спортивные зарисовки из детства.

Полностью интервью со Львом Лещенко читайте на сайте «СЭ»

Лев Яшин
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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