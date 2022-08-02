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Гаджиев объяснил, какой вклад Федун внес в российский футбол

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о вкладе владельца «Спартака» Леонида Федуна в российский футбол.

«Построенный стадион — это большой вклад Федуна не только в «Спартак», но и в весь отечественный футбол. Но в тоже время мы понимаем, что выиграть за 18 лет один раз чемпионство — для «красно-белых» это мало, и даже очень. Для кого-то другого может это существенно, но не для «Спартака». Не с экономической точки зрения, а со спортивной были допущены большое ошибки — с подбором и расстановкой кадров, с эмоциональными заявлениями. Но перед уходом лучше говорить спасибо, что могли сделали», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: otechestvennyy
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Леонид Федун
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