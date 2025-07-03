Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. Любимов не исключен из списка

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА определил состав групп арбитров на первую половину сезона-2025/26. Сергея Карасева оставили в числе рефери элитной категории. Компанию ему составили еще 29 судей.

В первую группу по-прежнему входит Сергей Иванов. На сегодня в ней 58 человек.

Во второй 204 арбитра, в том числе Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Сергей Чебан и Павел Шадыханов.

Любопытно, что в списке остался Любимов. При этом он, по информации «СЭ», не будет использоваться в РПЛ в качестве арбитра. Выходит, что УЕФА об этом не проинформировали.