Российский боец сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Александром Емельяненко

Российский боец ММА Марат Балаев уверен, что тюремные сроки не помешают карьере Павла Мамаева и Александра Кокорина. Оба футболиста вышли в середине сентября по УДО, возобновить выступления они смогут с января 2020 года.

— Даже наоборот. В какие-то моменты они сами будут себя останавливать, понимая, что в противном случае могут быть серьёзные последствия, — цитирует RT Балаева. — В ММА люди очень часто теряют страх. Такие психологические проблемы были у Майка Тайсона, Александра Емельяненко.