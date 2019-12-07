Российский боец сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Александром Емельяненко
18:16
Российский боец ММА Марат Балаев уверен, что тюремные сроки не помешают карьере Павла Мамаева и Александра Кокорина. Оба футболиста вышли в середине сентября по УДО, возобновить выступления они смогут с января 2020 года.
— Даже наоборот. В какие-то моменты они сами будут себя останавливать, понимая, что в противном случае могут быть серьёзные последствия, — цитирует RT Балаева. — В ММА люди очень часто теряют страх. Такие психологические проблемы были у Майка Тайсона, Александра Емельяненко.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/694980-balaev-kokorin-mamaev-taison-emelyanenko
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