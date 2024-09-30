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Сегодня, 13:55

Россияне признали Дзюбу самым интересным и симпатичным футболистом

Алина Савинова
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признан самым интересным и симпатичным российским футболистом с точки зрения профессиональных и человеческих качеств по результатам опроса ВЦИОМ.

36-летнего Дзюбу назвали 6 процентов опрошенных россиян. Также респонденты отмечали Игоря Акинфеева (3 процента), Александра Головина (2 процента), Антона и Алексея Миранчук и Матвея Сафонова (по 1 проценту).

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он является четырехкратным чемпионом России.

Источник: Официальный сайт ВЦИОМ
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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