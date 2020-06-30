Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть против «Сочи» основным составом

Роспотребнадзор разрешил «Динамо» использовать основной состав в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — сообщает пресс-служба «Динамо» в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» также получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).