Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть против «Сочи» основным составом
Роспотребнадзор разрешил «Динамо» использовать основной состав в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
— Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — сообщает пресс-служба «Динамо» в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» также получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).
??? Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против @pfcsochi игроков основного состава #Динамо ?? pic.twitter.com/SxvrZdPb49— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 30, 2020
Следующий матч