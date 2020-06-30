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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть против «Сочи» основным составом

30 июня 2020, 10:43
Игроки «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Игроки «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» использовать основной состав в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — сообщает пресс-служба «Динамо» в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» также получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Следующий матч

Место: 11 | Очки: 28
Сочи
Н В В В В
20:00 01/07/2020
- : -
+2 =1 -0 (7 - 4)
Место: 7 | Очки: 31
Динамо
Н В Н В В
11.00 5.80 3.05 Сделать ставку
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С. Джанаев
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А. Мостовой
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С. Паршивлюк
С. Шиманьски
Ш. Каборе
К. Нжи
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