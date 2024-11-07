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Сегодня, 16:01

Роша дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, Литвинов — на 2

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц
Глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение комитета по дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Бразилец пропустит 3 матча РПЛ по совокупности нарушений: за агрессивное поведение по отношению к сопернику и к официальному лица матча.

«Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению официального лица матча (статья 95, часть 4).

[Роман] Бабаев (гендиректор ЦСКА — Прим. «СЭ») заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции, что они против данного поведения. Роша раскаялся, заявил, что просит прошения, что данное поведение ему несвойственно. Про агрессивное поведение игрок сказал: «Я спросил у резервного арбитра: «Почему удалили только меня?». Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание». ЦСКА может оспорить данное решение, — сказал Григорьянц.

Также глава комиссии поделился информацией о дисквалификации полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«За агрессивное поведение КДК РФС дисквалифицирует Литвинова на 2 матча РПЛ. Данное решение не подлежит оспариванию. Действия Литвинова тоже квалифицировали как удар. Поэтому он тоже получил 2 матча. Их действия мы посчитали равносильными», — добавил Григорьянц.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
КДК
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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