ЭСК поддержала решение арбитра Сухого удалить Литвинова в матче ЦСКА — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС назвала правильным решение арбитра Алексея Сухого удалить хавбека «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Мы начали обсуждение с заявления «Спаратка» об отмене красной карточки Руслана Литвинова. Мы отправили все документы в ЭСК РФС.

ЭСК РФС сделал следующее решение: «Судья Сухой правильно удалили Литвинова. Игрок совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим агрессивным толчков этой же рукой в лицо игрока ЦСКА Роши».

Мы сегодня получили данное заключение сегодня. КДК РФС отказал «Спартаку» в заявление по отмене красной карточки Литвинову», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.