Защитник «Спартака» Маслов рассказал, ради чего он готов потерять в зарплате

Защитник красно-белых Павел Маслов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал свою футбольную мечту.

— Хочу играть в АПЛ, — сказал Маслов.

— В Англии — без разницы, в каком клубе?

— Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры... Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — желтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.

— Как ты идешь к своей мечте играть в АПЛ?

— Стараюсь усердно работать и развиваться каждый день и каждую тренировку. Мне кажется, если ты из себя что-то представляешь, то вызовешь интерес. Не так, чтобы агент обзванивал по списку 20-30 клубов: «Не нужен ли вам игрок?» — а чтобы клуб проявил интерес ко мне, потому что я чего-то стою.

— А потерять в зарплате, что вполне возможно, ради этого готов?

— Готов.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Масловым можно прочитать здесь.