Роналдо — о матче сборной России против легионеров РПЛ: «Мне было бы интересно поучаствовать»

Нападающий «Ростова» Роналдо поделился мнением с «СЭ» о возможном проведении матча между сборной России и командой лучших легионеров РПЛ.

«Мне было бы интересно поучаствовать в таком матче. Хорошая возможность!» — сказал Роналдо «СЭ».

Роналдо выступает за «Ростов» с января. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.