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Сегодня, 22:16

Ромащенко назвал ошибки «Ахмата», которые стоили команде победы в матче с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, чего команде не хватило в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— До 25-й или 30-й минуты «Ахмат» играл эталонно, не давал сопернику ничего не создавать у своих ворот. После этого зенитовцы создали два момента, показалось, что они свалились скопом после того, как вы забили. Чего не хватило: концентрации или усталость скопилась, потому что была интенсивная игра?

— Безусловно, два мощных контрвыпада, которые привели к двум мячам соперника, не могли не сказаться на наших игроках. Это, безусловно, есть. Мы на какой-то момент потеряли равновесие, но тем не менее, мы акцентировали внимание команды и игроков на том, что нужно продолжать стараться играть компактно, плотно, сохранять позиции, не выдергиваться и искать свои моменты, которые должны были у нас быть, и они были. Думаю, по большому счету эти две ошибки, которые произошли в первом тайме, из-за них и проиграли эту игру. Старание было, было выполнение дисциплины, команда понимала, как нужно играть. Где-то не хватило индивидуальных качеств, но давайте понимать, что мы играли против лучшей командой страны, которая обладает игроками совершенно иного класса. Это не претензия к нашим игрокам, это просто констатация факта. Все равно считаю, и команде уже сказал, что какого класса бы ни была команда, это не гарантия побед. Здесь мы должны искать причины только в себе.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. 4 ноября грозненская команда на своем поле примет «Факел».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Мирослав Ромащенко
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Ромащенко — о матче с «Зенитом»: «Результат для «Ахмата» отрицательный, но это не значит, что нужно вешать голову»

Ромащенко: «После игры с «Зенитом» настал момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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