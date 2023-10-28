Ромащенко: «После игры с «Зенитом» настал момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза»
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, о чем разговаривал с футболистами после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
— Такое поражение действительно явилось настолько обидным, что потребовался столь затяжной разговор в раздевалке, чтобы вернуть команду в нормальное состояние? Так долго вас ждали.
— После игры посчитал нужным не откладывать разговор на завтра, потому что настал тот момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза, определить вещи, понять, озвучить эти вещи, что самое главное для меня, и увидеть реакцию футболистов. Потому что мы знаем, мы пришли в клуб, когда не было все хорошо, был достаточно непростой период. Он и сейчас непростой, но и не сложный. Все зависит от нас, потому что мы акцентировали внимание игроков, что после нашего прихода была серия очень хороших матчей, причем они были с лидерами нашего чемпионата, с клубами, которые всегда борются за призовые места и чемпионства.
В тех играх мы выглядели настоящей командой. Когда ты выглядишь таким образом, монолитным, когда 11 человек работают на команду, тем более на команду маленькую, такую как мы, тогда и появляется фарт и футбольный бог в каких-то эпизодах помогает. В последних играх, наверное, мы где-то не до конца дорабатываем в этом отношении. И вот сегодня именно тот день, когда нужно было поговорить.
— В протоколе капитаном команды был указан Шелия. Это техническая ошибка протокола или какие-то ваши оперативные решения?
Пресс-атташе: Это техническая ошибка человека, который занимался протоколом.
Ромащенко: У нас капитан команды, вы знаете, Андрей Семенов. Следующий, кто его замещает — Бернард Бериша. Ничего такого здесь искать не нужно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1