Ромащенко: «После игры с «Зенитом» настал момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, о чем разговаривал с футболистами после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Такое поражение действительно явилось настолько обидным, что потребовался столь затяжной разговор в раздевалке, чтобы вернуть команду в нормальное состояние? Так долго вас ждали.

— После игры посчитал нужным не откладывать разговор на завтра, потому что настал тот момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза, определить вещи, понять, озвучить эти вещи, что самое главное для меня, и увидеть реакцию футболистов. Потому что мы знаем, мы пришли в клуб, когда не было все хорошо, был достаточно непростой период. Он и сейчас непростой, но и не сложный. Все зависит от нас, потому что мы акцентировали внимание игроков, что после нашего прихода была серия очень хороших матчей, причем они были с лидерами нашего чемпионата, с клубами, которые всегда борются за призовые места и чемпионства.

В тех играх мы выглядели настоящей командой. Когда ты выглядишь таким образом, монолитным, когда 11 человек работают на команду, тем более на команду маленькую, такую как мы, тогда и появляется фарт и футбольный бог в каких-то эпизодах помогает. В последних играх, наверное, мы где-то не до конца дорабатываем в этом отношении. И вот сегодня именно тот день, когда нужно было поговорить.

— В протоколе капитаном команды был указан Шелия. Это техническая ошибка протокола или какие-то ваши оперативные решения?

Пресс-атташе: Это техническая ошибка человека, который занимался протоколом.

Ромащенко: У нас капитан команды, вы знаете, Андрей Семенов. Следующий, кто его замещает — Бернард Бериша. Ничего такого здесь искать не нужно.