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Ромащенко: «После игры с «Зенитом» настал момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, о чем разговаривал с футболистами после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Такое поражение действительно явилось настолько обидным, что потребовался столь затяжной разговор в раздевалке, чтобы вернуть команду в нормальное состояние? Так долго вас ждали.

— После игры посчитал нужным не откладывать разговор на завтра, потому что настал тот момент, когда нужно было все высказать друг другу в глаза, определить вещи, понять, озвучить эти вещи, что самое главное для меня, и увидеть реакцию футболистов. Потому что мы знаем, мы пришли в клуб, когда не было все хорошо, был достаточно непростой период. Он и сейчас непростой, но и не сложный. Все зависит от нас, потому что мы акцентировали внимание игроков, что после нашего прихода была серия очень хороших матчей, причем они были с лидерами нашего чемпионата, с клубами, которые всегда борются за призовые места и чемпионства.

В тех играх мы выглядели настоящей командой. Когда ты выглядишь таким образом, монолитным, когда 11 человек работают на команду, тем более на команду маленькую, такую как мы, тогда и появляется фарт и футбольный бог в каких-то эпизодах помогает. В последних играх, наверное, мы где-то не до конца дорабатываем в этом отношении. И вот сегодня именно тот день, когда нужно было поговорить.

— В протоколе капитаном команды был указан Шелия. Это техническая ошибка протокола или какие-то ваши оперативные решения?

Пресс-атташе: Это техническая ошибка человека, который занимался протоколом.

Ромащенко: У нас капитан команды, вы знаете, Андрей Семенов. Следующий, кто его замещает — Бернард Бериша. Ничего такого здесь искать не нужно.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» выстрадал победу над «Ахматом». И потерял Клаудиньо?

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Мирослав Ромащенко
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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Кр. Советов – Оренбург
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