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Судейство

Сегодня, 09:45

Романцев — о Мажиче: «В России нет специалиста по судейству, чья честность не вызывала бы сомнений?»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

— Состоялась встреча клубов с главой судейского корпуса сербом Мажичем. Но, похоже, их предложения об открытости оценок арбитров, назначений, введении в экспертную комиссию представителя РПЛ и озвучивания переговоров главного арбитра с ВАР так и повисли в воздухе. Ну зачем вам нагнетать страсти и обсуждать нас в СМИ, считают арбитры и их начальники, лучше, как всегда, пишите и звоните. Выходит, судейское сообщество упорно не желает идти навстречу клубам, на чьи деньги оно живет и здравствует. Что это, тупик?

— Ну про деньги это не ко мне. Но вы абсолютно правы в том, что тема закрытости судей с их стремлением оставаться государством в государстве существует. И я понимаю нарастающую тревогу тех, для кого футбол — это жизнь и работа на пределе возможностей. Получается, что их можно критиковать, обсуждать, наказывать. А вот те, кто выходит на поле со свистком, и их покровители — неприкосновенны. Еще не могу понять, почему мы продолжаем приглашать на роль руководителя наших арбитров иностранцев. Неужели в России нет специалиста, чья честность и порядочность не вызывала бы сомнений? И почему нынешнее руководство так упорно придерживается политики закрытости, считая, что только это помогает поддерживать должный, по его мнению, уровень судейства? На деле же его качество таково, что им недовольны все, начиная от тренера чемпионов Семака до наставника махачкалинского «Динамо» Биджиева. Хотя ясно, что только полная открытость арбитров — единственно верный путь выхода из тупика, о котором вы, Григорий, с тревогой говорили. Здесь я целиком и полностью на стороне клубов!

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче

Олег Романцев
Милорад Мажич
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