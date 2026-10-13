Шатов: «Считаю Облякова лучшим игроком чемпионата»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне тренер Олег Шатов назвал футболиста ЦСКА Ивана Облякова лучшим игроком РПЛ на данный момент.

«Максимально стабильный, на протяжении уже пяти лет показывает свой уровень, не падает ниже. Очень мобильный, всегда играет вперед, у него есть удар, исполняет стандартные положения. Максимально разносторонний игрок, на которого очень приятно смотреть. И я, как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде», — приводят «Вести» слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

В сезоне-2026/27 Обляков провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 22 очками.

Шатов — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», в 2024-2025 годах работал в тренерском штабе «Урала» и исполнял обязанности главного тренера команды.

Никита Давыдов