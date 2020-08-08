Роман Зобнин: «Кокорина многие знали в команде и раньше, в плане адаптации вопросов нет»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». По словам хавбека, команда готова к старту сезона.
— Конечно, готовы на 100 процентов, — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе. — Паузы не было, всё, что было в прошлом сезоне в плане физики сохранили.
— Как адаптировались новички команды Саша Кокорин и Остон Урунов?
— Сашу Кокорина многие в команде уже знали и раньше, в плане адаптации вопросов и проблем нет вообще. С Остоном пока знакомимся. Постараемся ему помочь с адаптацией.
— Соскучились по переполненной «Открытие Арене»?
— Конечно, соскучились. Уже хочется видеть на стадионе 100 процентов болельщиков. Чем больше, тем для нас лучше.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1292166185598038016