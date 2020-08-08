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Роман Зобнин: «Кокорина многие знали в команде и раньше, в плане адаптации вопросов нет»

21:40
Роман Зобнин. Фото Twitter "Спартака"
Роман Зобнин. Фото Twitter "Спартака"
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». По словам хавбека, команда готова к старту сезона.

— Конечно, готовы на 100 процентов, — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе. — Паузы не было, всё, что было в прошлом сезоне в плане физики сохранили.

— Как адаптировались новички команды Саша Кокорин и Остон Урунов?

— Сашу Кокорина многие в команде уже знали и раньше, в плане адаптации вопросов и проблем нет вообще. С Остоном пока знакомимся. Постараемся ему помочь с адаптацией.

— Соскучились по переполненной «Открытие Арене»?

— Конечно, соскучились. Уже хочется видеть на стадионе 100 процентов болельщиков. Чем больше, тем для нас лучше.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1292166185598038016

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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