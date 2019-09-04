Роман Зобнин: «Игроки «Спартака» всегда будут защищать Кононова»
21:46
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как команда воспринимает разговоры о том, что вся летняя селекция красно-белых была построена не под главного тренера Олега Кононова.
— Я не знаю, откуда это все берется, но могу сказать одно: в команде об этом вообще никогда речь не заходила, — заявил Зобнин. — Кононов — наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. И на поле, и за его пределами, и в прессе. (Александр Рогулев)
Селекция «Спартака»: под клуб, а не под тренера //
Зобнин — о сборной и «Спартаке», Черчесове и Кононове
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