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Судейство

Сегодня, 16:21

Каманцев рассказал, как на арбитрах отразилось отстранение от еврокубков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев рассказал, как отразилось на арбитрах то, что они больше года не получают назначений на матчи еврокубков.

«За работу на матчах еврокубков платят не фантастические деньги. Если наложить на эту ситуацию увеличение зарплаты судей в РПЛ, количества матчей за счет Кубка и премии, думаю, у большинства наших судей доходы возросли. Далеко не все девять российских судей из списка ФИФА имели большое количество статусных матчей. Сергей Карасев — как раз тот, кто судил статусные матчи. Возможно, в его личном бюджете образовалась небольшая прореха, которую не перекрыли увеличение зарплаты в РПЛ, количество матчей в Кубке и премии. Но для других арбитров, которые меньше судили в Европе, ситуация улучшилась. Другой вопрос, что отсутствие топ-соревнований может влиять на профессиональную мотивацию. Как спортсменам хочется бороться с лучшими, так и судьям — судить соревнования с топовыми игроками. Но деваться некуда — надо терпеть и работать. К тому же в России конкуренция усиливается. Если расслабиться — количество назначений сократится. Не получится оставаться на вершине просто за счет имени», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Серб Милорад Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rukovoditel-sudejskogo-komiteta-rfs-kamantsev-devat-sya-arbitram-nekuda-nado-terpet-i-rabotat/
Футбол
РПЛ
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Павел Каманцев
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