Роман Шишкин: "Крылья" должны исправлять турнирное положение"

Защитник "Крыльев Советов" Роман Шишкин после разгромной победы над "Енисеем" в матче 19-го тура премьер-лиги (4:0) заявил, что его команда должна исправлять положение в турнирной таблице.

- Мы не ждали легкой победы. Нас не устраивает такое турнирное положение, - приводит слова Шишкина официальный сайт "Крыльев". - Думаю, что оно не устраивало перед игрой и "Енисей". Все понимали важность предстоящего матча, настрой был запредельный. Хорошо, что мы забили первыми, а потом контролировали ход матча.

Мы не смотрим на соперников. Для нас важна каждая игра. Турнирное положение надо исправлять, команда собралась очень качественная. Проходных игр у нас нет. Мы будем стараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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