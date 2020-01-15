Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о новичке «Рубина» Иване Игнатьеве. Ранее в СМИ сообщалось, что казанцы заплатили за него «Краснодару» семь миллионов евро.

— Не знаю, он еще себя никак не проявил, — цитируют Широкова «Известия». — Да, перспективный мальчик, но пока не более того. Если в нем видят потенциал и готовы платить такие деньги, почему нет? В Казани у него, наверное, будет больше игрового времени, потому что из «Рубина» ушел нападающий Видар Кьяртанссон, который был арендован у «Ростова». Поэтому Игнатьеву придется конкурировать с Женей Марковым. А может, казанцы будут играть и в двух нападающих. Потенциал хороший, посмотрим, как все получится на деле. Единственное: раньше Игнатьев бился с «Краснодаром» за призовые места, а теперь на него будет давить психологически борьба за выживание.