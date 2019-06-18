Роман Орещук: "Задача "Динамо" в ближайший сезон – попасть в зону еврокубков"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о комплектации команды и целях на грядущий сезон.
– Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%, – цитирует Орещука "Спорт день за днем". – Поэтому приобретения еще будут. Точечные на конкретные позиции. Качество футболистов будет соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой.
Сколько приобретений? Минимум два–три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня.
Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов.
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Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/dinamo-aktivno-nachalo-transfernuyu-kampaniyu-i-xochet-v-ligu-evropy-no-speczialisty-ne-veryat-chto-klubu-eto-udastsya