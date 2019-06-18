Роман Орещук: "Задача "Динамо" в ближайший сезон – попасть в зону еврокубков"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о комплектации команды и целях на грядущий сезон.

– Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%, – цитирует Орещука "Спорт день за днем". – Поэтому приобретения еще будут. Точечные на конкретные позиции. Качество футболистов будет соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой.



Сколько приобретений? Минимум два–три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня.

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр