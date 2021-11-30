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Михаил Боярский удивлен словами Беленова о том, что ВАР работает против бедных

17:48
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова вратаря «Уфы» Александра Беленова, который заявил, что ВАР работает против бедных.

«Я удивлен. Они не понимают, что говорят. Это от того, когда нечего сказать», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее Беленов после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Уфы» со «Спартаком» (1:1) написал в Instagram: «Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных».

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