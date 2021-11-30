Рыбус: «Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня»
Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус рассказал, что думает о сборной России и игроках команды.
«Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путевку на чемпионат мира», — цитирует Рыбуса Weszlo.
Рыбус считает, что слабыми местами России является то, что почти все игроки выступают в РПЛ, за исключением Миранчука и Головина.
«Единственный такой игрок, качественно выступающий в Европе, — Головин», — добавил Рыбус.
24 марта сборная России сыграет против Польши. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.
Дополнительная информация:
https://weszlo.com/2021/11/26/wywiad-maciej-rybus-baraze-kozlowski-rangnick/
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