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Рыбус: «Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня»

Футболист сборной Польши Рыбус назвал Россию командой не слишком высокого уровня
10:42
Мацей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мацей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус рассказал, что думает о сборной России и игроках команды.

«Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путевку на чемпионат мира», — цитирует Рыбуса Weszlo.

Рыбус считает, что слабыми местами России является то, что почти все игроки выступают в РПЛ, за исключением Миранчука и Головина.

«Единственный такой игрок, качественно выступающий в Европе, — Головин», — добавил Рыбус.

24 марта сборная России сыграет против Польши. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

Дополнительная информация:

https://weszlo.com/2021/11/26/wywiad-maciej-rybus-baraze-kozlowski-rangnick/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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