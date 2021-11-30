Рыбус: «Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус рассказал, что думает о сборной России и игроках команды.

«Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путевку на чемпионат мира», — цитирует Рыбуса Weszlo.

Рыбус считает, что слабыми местами России является то, что почти все игроки выступают в РПЛ, за исключением Миранчука и Головина.

«Единственный такой игрок, качественно выступающий в Европе, — Головин», — добавил Рыбус.

24 марта сборная России сыграет против Польши. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.