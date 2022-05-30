Роман Бабаев заявил, что дата слушания в CAS по еврокубкам еще неизвестна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что дата слушания в CAS по еврокубкам пока не сообщалась.

«Определилась ли дата слушания в CAS по еврокубкам? По состоянию на пятницу еще не было. Но в ближайшее время должна появиться конкретика», — заявил Бабаев.