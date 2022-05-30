Бабаев сообщил, что обсуждается два формата Кубка лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что обсуждаются два формата Кубка лиги.

— Есть ли конкретика по Кубку лиги?

— Обсуждается два формата. Классический кубковый и так называемый double illumination, когда до последнего сохраняется интрига. У любой команды есть возможность пройти через нижнюю сетку, даже если команда вылетела на первом этапе. В рабочей группе точно больше половины клубов, они все за этот формат. Он просто интереснее как инвесторам, так и болельщикам. Да, он немного сложный. Но когда понимаешь этот формат, сразу повышается интерес. Непредсказуемость гораздо выше.

— Как сохранить этот турнир на долгие годы?

— Мы посмотрим, что будет в следующем сезоне. Мы надеемся, что мы вернемся в еврокубки. Это одна ситуация. Если не вернемся — турнир будет развиваться. Если вернемся в еврокубки, то турнир надо будет сократить, чтобы хватило игровых дней.