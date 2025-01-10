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Сегодня, 17:33

Бабаев: «Строительство новой базы ЦСКА послужит серьезным фундаментом для достижения целей в будущем»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость о запуске проекта по строительству новой тренировочной базы, который клуб будет реализовывать благодаря поддержке Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева.

«Очевидно, что для дальнейшего развития ПФК ЦСКА необходимы инфраструктурные изменения, но в то же время хочется сказать огромное спасибо Минобороны и базе в Ватутинках. Именно туда армейцы привозили Кубок УЕФА, титулы чемпиона России и другие трофеи. Ватутинки — наш дом на протяжении более чем 20 лет, но время не стоит на месте, поэтому клуб и начал большую работу по обновлению необходимой команде тренировочной инфраструктуры. На ближайшие несколько лет мы не прощаемся с Ватутинками и также продолжим работы над улучшением условий для тренировок», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Бабаева.

Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области.

«Это очень серьезный и долгосрочный проект, и мы рады, что совместно с правительством Московской области нам удалось выбрать не только живописную локацию, но и логистически очень удобную для футболистов и штаба, с необходимой территорией для строительства полей и полноценной жизнедеятельности команды», — отметил гендиректор ЦСКА.

В клубе поблагодарили Мособласть за поддержку проекта.

«Безусловно, сопутствующий финансовый груз ПФК ЦСКА не смог бы взять полностью на себя, поэтому мы очень рады поддержке со стороны такого мощного партнера как Мособласть. Строительство современной базы позволит решать поставленные совместно с партнерами задачи не только сегодня, но и послужит серьезным фундаментом для достижения целей в будущем»», — подчеркнул Бабаев.

Источник: pfc-cska.com
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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