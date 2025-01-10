ЦСКА объявил о строительстве новой тренировочной базы

ЦСКА на официальном сайте объявил о строительстве новой тренировочной базы клуба. Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области.

Новая база клуба будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.

Строительные работы продлятся до конца 2028-го. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.

В ЦСКА подчеркнули, что поставлена задача заметно опередить указанные сроки реализации проекта.

Роман Бабаев: «Строительство новой базы ЦСКА послужит серьезным фундаментом для достижения целей в будущем»