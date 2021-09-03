Роман Бабаев: «Изначально «Вест Хэм» предложил за Влашича 19 миллионов»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев — о переходе Николы Влашича в «Вест Хэм».

— Как шли переговоры с «Вест Хэмом» по Влашичу?

— Они получились очень непростыми. Но тут все-таки речь идет об английской премьер-лиге. Мы очень рады, что в очередной раз футболист из ЦСКА переходит в клуб АПЛ. Значит, это определенный показатель нашего уровня. Я не могу раскрывать итоговые цифры трансфера, но они близки к тем, о которых писали СМИ (30 миллионов евро плюс бонусы. — Прим. «СЭ»). Могу здесь лишь сказать, что изначально предложение «Вест Хэма» составляло 19 миллионов. И долгое время англичане не двигались с этой позиции. Так что, считаю, нам удалось достичь существенного прогресса в переговорах. В целом мы удовлетворены сделкой.

— Но ведь часть итоговой суммы пойдет «Эвертону»?

— Да. И это нормальная практика. Мы изначально договаривались об этом с «Эвертоном», который пошел нам в свое время навстречу. Конечно, с одной стороны, мы реанимировали карьеру Влашичу, и за период выступлений в ЦСКА он напомнил о себе в Англии, из которой уезжал после неудачного опыта. Но и «Эвертон» тогда занял очень конструктивную позицию, за что мы ему благодарны. И, конечно, сам Влашич принес нам много пользы. Мы его однозначно будем вспоминать добрым словом!

— Но вы согласны с тем, что в последнее время Никола уже начал закисать в ЦСКА? Некоторые специалисты отмечали, что он берег себя на поле, отбывал номер.

— Нет, это точно перебор. Влашич себя абсолютно не берег, делал все, что мог. Другое дело, когда теряется мотивация, глаза не горят, когда ты думаешь о возможном переходе, то ты можешь выкладываться в матчах, но далеко не все будет получаться как раньше. Нет, нам не в чем упрекнуть Николу. Никаких ультиматумов он не ставил. Влашич старался. Да, наступил некий спад в его игре, и он сам это признавал в личных беседах.

Но это ни в коем случае не означает, что Никола убирал ноги, не шел в борьбу и что ему было все равно на результат команды. Однако когда ты головой и душой уже в другом месте, это, согласитесь, не может не сказываться на твоей игре.

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь.