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Зарема Салихова: «У «Зенита» матч с соперником еврокубкового уровня, а у «Спартака» Станковича снова выходные?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» отреагировала на товарищеский матч «Зенита» против «Фенербахче» (1:2).

«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» — сказала Салихова «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым — 28 очков.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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