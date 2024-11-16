Зарема Салихова: «У «Зенита» матч с соперником еврокубкового уровня, а у «Спартака» Станковича снова выходные?»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» отреагировала на товарищеский матч «Зенита» против «Фенербахче» (1:2).

«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» — сказала Салихова «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым — 28 очков.