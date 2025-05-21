Гусев: «В футболе все меняется. И кардинально меняется»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, как решил работать тренером после завершения карьеры игрока.

«Будучи игроком, конечно, я не задумывался в расцвете карьеры о тренерстве, но когда уже карьера игрока подходила к концу, естественно, я начал об этом задумываться и понимал, что вся моя жизнь с детства проходит в футболе и как такового другого чего-то делать не смогу, и я понимал, что мне надо оставаться в этой сфере. Тогда я начал вести конспекты, когда работал с Валерием Георгиевичем. Я просто писал тренировочный процесс, каждую тренировку расписывал, что мы делали на тренировках, что мы делали на сборах. Потом уже, когда пошел работать в академию ЦСКА, тогда я уже более детально стал, конечно, все анализировать.

Конечно, все меняется. И кардинально меняется. Но ключевые моменты и требования футбола все-таки остаются. Такие как дисциплина, прежде всего игровая дисциплина, что в быту, что на футбольном поле, они практически не меняются», — сказа Гусев.