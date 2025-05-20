Аршавин: «Переход сына в «Зенит» закрытый вопрос — он спартаковец до мозга костей»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему его сын Арсений играет в академии «Спартака».

«Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один», — цитирует Аршавина Sport24.

По словам экс-форварда сборной России переход сына в «Зенит» является закрытым вопросом.

«Он спартаковец до мозга костей», — сказал Аршавин.

Аршавин провел за «Зенит» 376 матчей, забил 80 голов и сделал 108 результативных передач. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.