Рок-музыкант считает, что Виторию убрали из «Спартака» из-за отказа проиграть «Легии»

Музыкант, лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Есть футбольный шоу-бизнес. Сейчас что Россия, что Запад — одна и та же финансовая система, в том числе и в футбольном мире. Все матчи «Спартака» и чемпионата России — это одна компьютерная алгоритмическая система. Там идет целая линейка финансовых перетрубаций. В футболе и шоу-бизнесе отмывание средств практически безгранично. Но есть человеческий фактор — когда какой-то самобытный тренер считает, что может вести свою игру. По политическим соображениям «Спартак» должен был проиграть «Легии», поэтому Виторию и уволили. Он стал играть с другой мафиозной системой. А Ваноли берут, чтобы все было под контролем, он свой человек», — сказал Троицкий «СЭ».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.