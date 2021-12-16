В «Урале» отреагировали на информацию об интересе «Локомотива» к Адамову

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» близок к подписанию защитника Арсена Адамова.

«Никаких предложений у нас нет. Ни от «Локомотива», ни от «Зенита», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что переговоры между «Уралом» и «Локомотивом» по Арсену Адамову находятся в продвинутой стадии.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.