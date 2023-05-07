Сантос — о том, что игроки облили Семака шампанским: «Это наша бразильская традиция»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал то, что игроки команды облили шампанским главного тренера Сергея Семака на пресс-конференции.

— Бразильцы ворвались к Семаку на пресс-конференцию. Чья была идея?

— Это наша бразильская традиция. После побед, когда проходит пресс-конференция игроки стараются внести такую смуту немного, порадоваться вместе с тренером, облить его чем-нибудь. Это благодарность и признание. Потому что Сергей Семак не только большой профессионал, но и замечательный человек. Он зачастую находит возможность и время поговорить с каждым индивидуально. Отеческий подход. Спасибо ему за это. Мы все сегодня добились большого успеха.

(Георгий Горностаев)