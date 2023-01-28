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Сегодня, 18:00

Родригао: «Никогда не покину «Зенит» через черный ход»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал, что не покинет петербургский клуб из-за внешних обстоятельств.

— У тебя есть личная цель на конец сезона? — вопрос Родригао.

— Первую часть сезона «Зенит» провел более чем здорово, в том числе если брать игру в обороне. Во-первых, мне хочется, чтобы во второй части сезона пропущенных голов было так же мало. А еще у меня есть цель провести в чемпионате как минимум столько же матчей, сколько в «Сочи» — тогда у меня набралось 26 матчей. Но главная цель — командная: нужно пройти без осечек оставшуюся часть дистанции, завоевать чемпионство, выиграть Кубок России.

— Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?

— Я давно понял, что человек не может точно знать ничего — особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах. Если ваш вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ — нет, абсолютно никакого желания нет. Я же уже переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России — я благодарен ей за то, как она меня приняла.

Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход. Основное желание — продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним. Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам. Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели — взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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