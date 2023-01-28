Родригао: «Никогда не покину «Зенит» через черный ход»
Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал, что не покинет петербургский клуб из-за внешних обстоятельств.
— У тебя есть личная цель на конец сезона? — вопрос Родригао.
— Первую часть сезона «Зенит» провел более чем здорово, в том числе если брать игру в обороне. Во-первых, мне хочется, чтобы во второй части сезона пропущенных голов было так же мало. А еще у меня есть цель провести в чемпионате как минимум столько же матчей, сколько в «Сочи» — тогда у меня набралось 26 матчей. Но главная цель — командная: нужно пройти без осечек оставшуюся часть дистанции, завоевать чемпионство, выиграть Кубок России.
— Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?
— Я давно понял, что человек не может точно знать ничего — особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах. Если ваш вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ — нет, абсолютно никакого желания нет. Я же уже переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России — я благодарен ей за то, как она меня приняла.
Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход. Основное желание — продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним. Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам. Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели — взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2