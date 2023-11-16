Родолфо заявил, что болеет за «Ахмат» и «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» рассказал, за какими клубами следит.

«Болею за «Локомотив», «Ахмат». А еще киевское «Динамо», за которое я тоже играл. У железнодорожников результаты нестабильные: играют то хорошо, то не очень. Но так бывает. В любом случае «Локо» — большой клуб. Думаю, в следующем сезоне он поборется за чемпионство», — сказал Родолфо «СЭ».

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России. Он также выступал за «Ахмат» и киевское «Динамо».