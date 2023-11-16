Родолфо рассказал, как Семин злился на игроков в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» охарактеризовал бывшего тренера железнодорожников Юрия Семина в гневе.

«Иногда он был очень злой, очень! Так было всегда, когда он оказывался чем-то недоволен. Ничего не бросал, но орал на всех сильно! Это хорошо, потому что таким образом мы выходили из зоны комфорта», — сказал Родолфо «СЭ».

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.