Родители Акинфеева — о популярности сына: «Говорим, что мы просто однофамильцы»

Мама Игоря Акинфеева Ирина в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказала, как популярность сына влияет на ее повседневную жизнь.

«Мы гордимся Игорем, но у нас нет никакого бахвальства, — сказала Ирина Владимировна. — У нас даже бывают такие моменты, когда спрашивают нашу фамилию. И приходится говорить. Тогда сразу же уточняют: «А вы не Игоря Акинфеева родители?» А мы говорим: «Не-не, мы однофамильцы». Мы никогда не говорим».

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию