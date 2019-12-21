Защитник Робинзон Звонков продлил контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. 18-летний футболист в сезоне-2019/20 провел за молодежный состав 9 матчей и отметился голевой передачей.

— Очень рад новому соглашению с клубом. Благодарен руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие, — рассказал Робинзон Звонков. — Буду стараться его оправдать и расти как футболист с каждым днём, что, возможно, позволит заиграть в основном составе «Динамо». Я понимаю, что у меня необычное имя. Давно привык, что многие обращают на это внимание, особых шуток в команде нет. Вы знаете, что имя мне даже помогает — оно запоминается, ты всегда на слуху, обращает на себя внимание, очень надеюсь, что так будет и в будущем.