Агент Гюнтера заявил, что летний трансфер игрока в Россию возможен

Футбольный агент Эрсин Акан прокомментировал возможный переход защитника «Сампдории» Корая Гюнтера в Россию.

«Летний трансфер Гюнтера в Россию возможен», — приводит слова Акана «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что услугами 28-летнего защитника интересовались сразу несколько московских клубов — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

В текущем сезоне Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

В конце января 28-летний защитник перешел на правах аренды в «Сампдорию» до конца сезона.