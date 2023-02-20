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Сегодня, 14:32

Агент Гюнтера заявил, что летний трансфер игрока в Россию возможен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эрсин Акан прокомментировал возможный переход защитника «Сампдории» Корая Гюнтера в Россию.

«Летний трансфер Гюнтера в Россию возможен», — приводит слова Акана «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что услугами 28-летнего защитника интересовались сразу несколько московских клубов — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

В текущем сезоне Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

В конце января 28-летний защитник перешел на правах аренды в «Сампдорию» до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gyuntera-letnij-transfer-v-rossiyu-vozmozhen/
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