RMC Sport: «Локомотив» договорился о трансфере форварда «Бордо» Камано

«Локомотив» договорился с «Бордо» о покупке нападающего Франсуа Камано, сообщает RMC Sport.

По информации источника, железнодорожники заплатят за 24-летнего гвинейца 5,5 миллионов евро. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 4 года. Источник отмечает, что сделка практически завершена и остается лишь уладить некоторые детали.

В сезоне-2019/20 Камано провел за «Бордо» 12 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.