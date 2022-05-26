Полузащитник ЦСКА Мухин женился

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин женился, сообщает пресс-служба московского клуба.

В прошедшем сезоне 20-летний россиянин принял участие в 29 матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

По итогам сезона ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в Российской премьер-лиге.