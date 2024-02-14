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14 февраля, 12:52

Орлов: «Сутормин в хорошей форме, он будет лидером в «Сочи»

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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника «Сочи» Алексея Сутормина в новом клубе.

«Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Когда он был таковым в «Оренбурге», когда «Зенит» его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

11 февраля 2024 года «Зенит» объявил, что Сутормин на правах аренды переходит в «Сочи». Новый клуб футболиста находится на 16-м месте в таблице РПЛ, имея на своем счету 11 очков за 18 игр.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 12 матчей за сине-бело-голубых, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
Футбол
ФК Сочи
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3
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4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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8
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13
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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