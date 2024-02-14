Орлов: «Сутормин в хорошей форме, он будет лидером в «Сочи»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника «Сочи» Алексея Сутормина в новом клубе.

«Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Когда он был таковым в «Оренбурге», когда «Зенит» его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

11 февраля 2024 года «Зенит» объявил, что Сутормин на правах аренды переходит в «Сочи». Новый клуб футболиста находится на 16-м месте в таблице РПЛ, имея на своем счету 11 очков за 18 игр.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 12 матчей за сине-бело-голубых, в которых отличился 2 голевыми передачами.