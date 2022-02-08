Кутепов и Кофрие пропустят товарищеский матч «Спартака» с «Уралом»

Защитники «Спартака» Илья Кутепов и Максимилиано Кофрие пропустят товарищеский матч команды с «Уралом».

«Кутепов и Кофрие пропускают матч из-за микроповреждений. Оба работают по индивидуальной программе», — сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Контрольный матч «Спартак» — «Урал» состоится 8 февраля. Начало — в 16.00 (мск).