Жемалетдинов — о переходе в ЦСКА: «Это топ-клуб. И важным фактором стал Николич»

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал «СЭ», почему решил перейти в армейский клуб.

«Были и другие варианты, но я принял предложение ЦСКА. Это топ-клуб, который борется за самые высокие места, а также за трофеи. И важным фактором стал Марко Николич. Это прекрасный тренер, под руководством которого я провел отличный отрезок в «Локомотиве», — сказал Жемалетдинов «СЭ».

26-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА этим летом из «Локомотива» в статусе свободного агента. В этом сезоне он провел 4 матча и отдал 2 голевые передачи.