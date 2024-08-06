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Сегодня, 13:54

Africafoot: форвард сборной Гвинеи Яттара может перейти в «Акрон»

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Гвинеи Мохамед Яттара может перейти в «Акрон», сообщает Africafoot.

В ближайшее время российский клуб сделает предложение игроку. Отмечается, что окружение Яттара хочет дождаться всех предложений в летнее трансферное окно.

31-летний форвард находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за «Арарат-Армения».

Ранее он выступал в «Лионе», «Стандарде», «Анже», «Осере», «Труа» и других клубах. На его счету 12 голов в 36 матчах за сборную Гвинеи.

Футбол
ФК Акрон
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
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Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
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