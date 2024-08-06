Africafoot: форвард сборной Гвинеи Яттара может перейти в «Акрон»

Нападающий сборной Гвинеи Мохамед Яттара может перейти в «Акрон», сообщает Africafoot.

В ближайшее время российский клуб сделает предложение игроку. Отмечается, что окружение Яттара хочет дождаться всех предложений в летнее трансферное окно.

31-летний форвард находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за «Арарат-Армения».

Ранее он выступал в «Лионе», «Стандарде», «Анже», «Осере», «Труа» и других клубах. На его счету 12 голов в 36 матчах за сборную Гвинеи.