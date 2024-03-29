Рианчо: «Увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля из московского клуба.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы уволить испанского специалиста до конца сезона-2023/24, если результаты команды не будут удовлетворительными.

«На мой взгляд, увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит «Спартаку». Так часто происходит, когда новый тренер приходит во второй половине сезона — у него нет времени нормально подготовить команду, поменять схему, в целом что-то изменить. А психологически смена тренера по-разному влияет на игроков — кого-то может мотивировать, а кого-то наоборот. Поэтому, наверное, было бы правильно дать Абаскалю доработать сезон, тем более что так будет логичнее делать выводы о его результатах», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. 30 марта московский клуб проведет домашний матч с «Уралом». Начало — в 19.00 мск.